Бузова высказалась о романе с женатым Бондаренко
Артистка призналась, не рассматривает женатого мужчину в качестве своего возлюбленного.
37-летняя российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которую недавно заподозрили в романе с женатым актером Станиславом Бондаренко, опровергла слухи.
Теледива отметила, что актер снялся в ее клипе на новую композицию «Верни». По сюжету видеоролика артисты играют возлюбленных. Многие поклонники решили, что и в жизни между Бузовой и Бондаренко есть отношения.
Ольга Бузова же заявила, что актер женат, поэтому любовь у них могла быть только в кадре, а в жизни об этом не может быть даже и мысли.