Бузова высказалась о романе с женатым Бондаренко

Артистка призналась, не рассматривает женатого мужчину в качестве своего возлюбленного.

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37-летняя российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которую недавно заподозрили в романе с женатым актером Станиславом Бондаренко, опровергла слухи.

Теледива отметила, что актер снялся в ее клипе на новую композицию «Верни». По сюжету видеоролика артисты играют возлюбленных. Многие поклонники решили, что и в жизни между Бузовой и Бондаренко есть отношения.