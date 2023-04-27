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В Сети раскритиковали обнажившуюся в бане Волочкову

Звезда поделилась откровенной фотографией.

В Сети раскритиковали обнажившуюся в бане Волочкову
© WomanHit.ru

Балерина Анастасия Волочкова не раз заявляла, что любит посещать бани. В своем блоге артистка поделилась кадром, на котором она позирует обнаженная в парилке.

Знаменитость приняла изящную позу и прикрылась банным веником. «Вечер — прекрасное время для домашней русской бани. А уже вскоре мои друзья реконструкцию моей парной» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Анастасия.

Соцсети

Подписчики Волочковой часто ее критиковали за откровенные фотографии, однако в этот раз они нашли другую причину, чтобы написать негативные комментарии. По их мнению, парилка балерины выглядит неопрятно. «А парную с момента сдачи в эксплуатацию мыли хоть один разочек?», «Сплошная антисанитария, как можно находиться в таком», — заявили они.

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