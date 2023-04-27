Невестка Валерии объяснила, почему не показывает мужа в блоге

Лиана, жена сына певицы Валерии Арсения Шульгина, прокомментировала слухи о ссоре с мужем, которые возникли у поклонников из-за отсутствия его фотографий в ее блоге. В социальных сетях девушка написала, что решила сфокусировать публикации на себе.

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Раньше Лиана часто показывала, как живет их с Арсением и дочкой Селин семья. Появлялись посты о прогулках, развлечениях. В последнее время муж не появляется в ее блоге.

Фанаты предположили, что в отношениях наступил кризис, однако Лиана объяснила, что просто решила провести в блоге личные границы. Теперь ее публикации будут посвящены ей самой:

"Все просто, никакой драмы не будет. Но это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни".