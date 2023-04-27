Невестка Валерии опровергла слухи о разводе

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на слухи о разводе с мужем Арсением.
Слухи о расставании сына артистки Арсения Шульгина и его супруги появились после того, как бизнесмен перестал появляться в социальных сетях жены. Невестка звезды уверила, что в их семье все хорошо. Она объяснила, что решила сместить фокус блога на себя. По словам девушки, в их отношениях нет драмы.
«Это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни… Важно не быть вместе 24/7 для галочки, а открыто говорить о том, чего хочется или нет. Я всегда говорю Сене то, как вижу, и он тоже. В итоге мы находим компромисс и не нарушаем личные границы друг друга», — рассказала Шульгина.
Арсений и Лиана Шульгины поженились в августе 2020 года. 1 января 2021-го у них появилась на свет дочь Селин. Певица Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Артистка вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещает внучку и показывает ее взросление в социальных сетях.
Ранее Валерия рассказала, почему не дает советы своему сыну о том, как воспитывать ребенка.