Невестка Валерии опровергла слухи о разводе

«Это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни… Важно не быть вместе 24/7 для галочки, а открыто говорить о том, чего хочется или нет. Я всегда говорю Сене то, как вижу, и он тоже. В итоге мы находим компромисс и не нарушаем личные границы друг друга», — рассказала Шульгина.