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38 минут назад

В Сети появились фото 62-летней Джулианны Мур без макияжа

Lenta.ru

В сети появились фото американской актрисы Джулианны Мур без макияжа. Соответствующие кадры приводит издание Daily Mail.

В Сети появились фото 62-летней Джулианны Мур без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци сняли 62-летнюю знаменитость во время прогулки по Нью-Йорку. Звезду запечатлели в джинсах свободного кроя, черной футболке и бежевом тренче. Ее образ дополнили кожаные лоферы, кепка и сумка квадратной формы.

Также на размещенных кадрах видно, что на лице актрисы отсутствует косметика, а ее волосы уложены в небрежный хвост.

Lenta.ru

В январе Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков.

«Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице», — пожаловалась она.

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