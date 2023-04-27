Ксения Собчак высмеяла слова Ханны о богатой жизни

Ускользнуть от острого языка и придирчивого взгляда журналистки не удавалось еще никому. На этот раз внимание Ксении оказалось обращено на ничего не подозревающую Ханну.

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Певица, как это часто бывает, делилась с подписчиками подробностями своей роскошной жизни и рассказывала о покупке искусственных цветов.

Оказалось, что декор для семейного гнездышка с Пашу Ханна привезла из Дубая, а за доставку заплатила, по ее словам, сумму, сравнимую со стоимостью дома в Чебоксарах (прямо скажем, нетривиальное сопоставление).

«Я купила в Дубае очень много красоты для дома. Я фанатик, заплатила за доставку столько, что можно было новый дом в Чебоксарах купить. Но таких искусственных цветов я в Москве найти не могла», — восторженно написала исполнительница.

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Естественно, Собчак не смогла пройти мимо такого признания Ханны. В своем Telegram-канале журналистка опубликовала скриншот поста певицы и решила провести голосование между подписчиками, предоставив им на выбор два варианта: дом в Чебоксарах или искусственные цветы.