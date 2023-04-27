Актеры, хранившие верность одной женщине

Они не поддались соблазнам.

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Актеры считаются слишком увлекающимися, в паспорте многих из них три, четыре и больше штампов о браке. Но есть среди знаменитостей и те, кто, полюбив однажды, пронес чувства к супруге через всю жизнь и оставался верным избраннице, несмотря на все соблазны.

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Хью Джекман

Исполнитель роли брутального Росомахи в жизни отличается мягким характером, а еще очень трепетным отношением к жене. Их считают одной из самых нестандартных пар Голливуда: Деборра-Ли не похожа на канонических красоток с экрана, к тому же она старше Хью на 13 лет. И несмотря на это, артист души не чает в жене и даже не смотрит на других девушек. Супругу Хью считает главным достижением в жизни, именно ее он благодарит за удачно сложившуюся карьеру. Пара воспитывает двоих приемных детей и никогда не расстается больше, чем на две недели.

Евгений Леонов

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Жизнь актера перевернула одна случайная встреча на улице: во время гастролей в Свердловске Евгений увидел очаровательную Ванду. Он подошел к девушке и пригласил ее на спектакль. Так началась любовь длиной в 39 лет: Евгению удалось уговорить Ванду переехать в Москву. Вместе супруги справились со всеми трудностями, они берегли и поддерживали друг друга всю жизнь.

Оззи Осборн

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«Плохой парень» на сцене, в жизни Оззи, несмотря на все пороки, очень ценит семью. С женой Шерон музыкант познакомился, когда девушке было всего 15 лет. Ее отец работал гастрольным менеджером группы Осборна. Когда Шерон исполнилось 18 лет, влюбленные поженились. С тех прошел 41 год, вместе муж и жена прошли испытание зависимостью, славой, искушениями, но смогли все преодолеть и остаться вместе.

Том Хэнкс

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