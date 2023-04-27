Звезды, которые были замечены в пьяных выходках

Многие известные личности страдают от алкоголизма. Среди них есть те, кто уже вылечился от пагубной зависимости и теперь наставляет других на этот путь. Однако не все стараются ограничивать себя в употреблении алкоголя, что становится причиной пьяных выходок на публике.

В материале “Рамблера” — о звездах, которые были замечены в нетрезвом состоянии на публике.

Дима Билан

В 2019 году певец выступал на концерте по случаю дня города в Самаре. На сцену он вышел в нетрезвом виде и сорвал концерт, чем вызвал серьезное возмущение слушателей. Сначала он говорил о том, что были виноваты организаторы и возмущался тем, что его выпустили на сцену в таком состоянии.

Однако позже артист признал вину и извинился перед слушателями, а после дал бесплатный концерт в городе.

Максим Аверин

Актера обвинили в пьяном дебоше в самолете. В 2019 году он летел в Москву после гастролей в Барнауле. В СМИ появилась неоднозначная информация о том, что он был нетрезв и устроил дебош в самолете: кричал на стюардесс, нецензурно выражался и вел себя неподобающе.

Позже журналисты опровергли эту информацию и заявили, что виновником дебоша был агент актера, а тот стал невольным заложником происшествия. Тем не менее Аверину назначили штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство.

Григорий Лепс