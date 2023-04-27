$81.63+0.0890.14+0.11

Звезды, которые были замечены в пьяных выходках

Многие известные личности страдают от алкоголизма. Среди них есть те, кто уже вылечился от пагубной зависимости и теперь наставляет других на этот путь. Однако не все стараются ограничивать себя в употреблении алкоголя, что становится причиной пьяных выходок на публике.

Звезды, которые были замечены в пьяных выходках
© globallookpress.com

В материале “Рамблера” — о звездах, которые были замечены в нетрезвом состоянии на публике.

Дима Билан

В 2019 году певец выступал на концерте по случаю дня города в Самаре. На сцену он вышел в нетрезвом виде и сорвал концерт, чем вызвал серьезное возмущение слушателей. Сначала он говорил о том, что были виноваты организаторы и возмущался тем, что его выпустили на сцену в таком состоянии.

Однако позже артист признал вину и извинился перед слушателями, а после дал бесплатный концерт в городе.

Максим Аверин

Актера обвинили в пьяном дебоше в самолете. В 2019 году он летел в Москву после гастролей в Барнауле. В СМИ появилась неоднозначная информация о том, что он был нетрезв и устроил дебош в самолете: кричал на стюардесс, нецензурно выражался и вел себя неподобающе.

Генетик рассказала, кому лучше никогда не пить алкоголь

Позже журналисты опровергли эту информацию и заявили, что виновником дебоша был агент актера, а тот стал невольным заложником происшествия. Тем не менее Аверину назначили штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство.

Григорий Лепс

В 2016 году в социальных сетях распространилось видео с Григорием Лепсом, который выступал на сцене в нетрезвом состоянии, а потом и вовсе упал. В подписи говорилось о том, что кадры были сняты во время концерта в Ростове. Однако позднее выяснилось, что на самом деле артист выступал на частной вечеринке. Сам он эту информацию и видео никак не комментировал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий