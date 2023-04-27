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Лариса Долина заявила, что никогда не собирала стадионы из-за своих убеждений

Певица Лариса Долина призналась в Telegram-канале, что никогда не собирала стадионы и дворцы спорта на своих концертах.

Долина заявила, что никогда не собирала стадионы
© Газета.Ru

Долина не отрицает, что отсутствие большого количество зрителей может быть связано из-за недостаточного количества хитов у нее. Однако, артистке кажется, что данная проблема возникла из-за ее убеждений. По словам музыкантки, ей всегда было, что сказать своим поклонникам. Исполнительница никогда «не искала легких путей для признания» и не шла вразрез со своими убеждениями.

«С моими возможностями я легко могла бы спеть те песни, которые позволили бы собрать те самые пресловутые стадионы, но изменять себе? Никогда», — заключила Долина.

Ранее стало известно, что Долина выступит на Московском джазовом фестивале Игоря Бутмана. Мероприятие пройдет с 19 по 25 июня 2023 года. Открытие и закрытие фестиваля пройдут в «Зарядье». Посетителям представят совместную программу Бутмана, Долиной и Московского джазового оркестра. Также на сцене фестиваля выступят рэпер Мот, а также артисты Валерий Сюткин и Ильдар Абдразаков.

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