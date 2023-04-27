Долина заявила, что никогда не собирала стадионы

Певица Лариса Долина призналась в Telegram-канале, что никогда не собирала стадионы и дворцы спорта на своих концертах.

Долина не отрицает, что отсутствие большого количество зрителей может быть связано из-за недостаточного количества хитов у нее. Однако, артистке кажется, что данная проблема возникла из-за ее убеждений. По словам музыкантки, ей всегда было, что сказать своим поклонникам. Исполнительница никогда «не искала легких путей для признания» и не шла вразрез со своими убеждениями.