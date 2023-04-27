Лолита призналась, что ставит личную жизнь на второй план

Певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о своей любви к работе. Лолита призналась, что очень любит свое ремесло и всегда ставит его на первое место.

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По словам звезды, многие ее партнеры подмечали, что она отодвигает личную жизнь на второй план. Артистка подтвердила это. Звезда отметила, что никогда не спорила с данным утверждениями.

"Удовольствие от концертов неиссякаемо. Столько любви, сколько дает зритель, один мужик дать не может", - заключила певица.

На данный момент сердце Милявской свободно.

Ранее она встречалась с молодым возлюбленным. Артистка мало рассказывала о личности партнера, но было известно, что он – мусульманин. В апреле звезда сообщила о расставании с мужчиной. Она объяснила, что в ее жизни никто долго не задерживается.