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Футболист Иван Новосельцев назвал молью певицу Анну Калашникову

Российская певица, актриса и телеведущая Анна Калашникова выпустила новый музыкальный клип на песню «Коко-Шанель». Ради съемок в нем она примерила на себя образ «дурнушки». Как призналась звезда, в нем ее не узнали даже друзья.

Новосельцев назвал молью Калашникову
© Слово и Дело

Одну из ролей в клипе исполнил приятель певицы — футболист Иван Новосельцев. Как призналась Калашникова, увидев ее в новом образе, спортсмен удивился.

«А потом сказал: "А я думаю, что за моль тут ползает!"» — цитирует ее PROZVEZD.

Певица уточнила, что перед съемками с ней около трех часов работали гримеры. Калашниковой намеренно сделали неудачный макияж, отсылающий к Кате Пушкаревой из сериала «Не родись красивой».

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