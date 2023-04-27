Новосельцев назвал молью Калашникову

Футболист Иван Новосельцев назвал молью певицу Анну Калашникову
Российская певица, актриса и телеведущая Анна Калашникова выпустила новый музыкальный клип на песню «Коко-Шанель». Ради съемок в нем она примерила на себя образ «дурнушки». Как призналась звезда, в нем ее не узнали даже друзья.
Одну из ролей в клипе исполнил приятель певицы — футболист Иван Новосельцев. Как призналась Калашникова, увидев ее в новом образе, спортсмен удивился.
«А потом сказал: "А я думаю, что за моль тут ползает!"» — цитирует ее PROZVEZD.
Певица уточнила, что перед съемками с ней около трех часов работали гримеры. Калашниковой намеренно сделали неудачный макияж, отсылающий к Кате Пушкаревой из сериала «Не родись красивой».