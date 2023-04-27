7 голливудских звезд, которым не мешало бы заняться зубами

Многомиллионная армия поклонников, мировое признание и возможность обращаться к ведущим медицинским специалистам — голливудские звезды могут позволить себе всё, в том числе ортодонтическое лечение или реставрацию зубов в случае их неприглядности. Однако некоторые из знаменитостей не торопятся исправлять прикус или решать эстетические проблемы улыбки — врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказывает, кому из селебрити давно пора наведаться к ее коллегам.

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Джонни Депп

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Открывает подборку голливудских звезд с самыми неголливудскими улыбками главный пират современного кинематографа Джонни Депп и его золотые грилзы, которые актер регулярно надевает на свои зубные единицы. Казалось бы, ничего плохого здесь нет, но недавно поклонники артиста заметили, что природные зубы Джонни приобрели непривлекательный желтый оттенок. Ситуацию могла бы исправить установка керамических виниров — тонких накладок, которые придают улыбке идеальный вид, но за свои 59 лет актер на реставрацию зубов так и не решился.

Кира Найтли

Коллега Джонни Деппа по творческому цеху, с которой он играл на одной съемочной площадке в «Пиратах Карибского моря», британская киноактриса Кира Найтли тоже отличилась неидеальными зубами. Невооруженным взглядом видно, что у Киры неправильный прикус, а ее передние зубы направлены внутрь. Проблему можно было бы легко решить при помощи установки брекетов или невидимых элайнеров, но звезду и так всё устраивает.

Стив Бушеми

Как поговаривают в Голливуде, обладатель премий «Эмми» и «Золотой Глобус» Стив Бушеми наотрез отказывается выравнивать свои зубные ряды: актер полагает, что именно пугающая улыбка стала его визитной карточкой, которая открыла ему путь в самые известные кинофильмы — одни только хиты Тарантино чего стоят. Хотя выравнивание и отбеливание зубов щадящим холодным методом актёру бы не помешали.

Ванесса Паради

Французская актриса и певица Ванесса Паради не раз становилась объектом бурных обсуждений — всё дело в выраженной диастеме между передними верхними резцами — в простонародьи щербинки. К слову, дефект носит не только эстетический характер, но и может стать причиной нарушения речи. Но этот факт не пугает знаменитую француженку: звезда считает необычную улыбку своей отличительной чертой.

Эшли Смит

По рассказам американской модели Эшли Смит, девушка все детство комплексовала по поводу выраженной щели между передними зубами. Но этот заметный дефект принес будущей модели небывалую популярность, и Смит перестала стесняться своей щербинки, хотя одно время она всё же мечтала посетить ортодонта.

Том Харди

Харизматичный британский актер Том Харди не любит улыбаться: причина в том, что за чувственными губами и гангстерской улыбкой кумира скрывается настоящая стоматологическая проблема — неровные желтые зубы и нарушение прикуса. Но актер не спешит к дантисту, а зря: исправление прикуса при помощи элайнеров и установка керамических виниров могли бы сделать внешность звезды безупречной. Или хотя бы 3-х ступенчатый сеанс профгигиены, ведь профессиональная чистка зубов — залог здоровой и красивой улыбки.

Кейт Мосс

Конечно, похвально, что в свои 49 лет британская супермодель сумела сохранить природные зубы, но их внешний вид, мягко говоря, удручает стоматологов: серые, потемневшие и неровные зубные единицы невыгодно бросаются в глаза поклонников. Надо сказать, что зубы могут стать более тусклыми, серыми или даже прозрачными не только вследствие недостаточной гигиены, но и по причине дефицита минералов и микроэлементов. Можно было бы посоветовать звезде обратиться к специалисту и пройти сеанс реминерализующей терапии, чтобы восстановить зубную эмаль и вернуть ей прежний блеск.

Выводы