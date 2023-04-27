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1 час назад

Саша Стоун заявил, что хочет "настоящую русскую свадьбу" с Валей Карнавал

Газета.Ru

Блогер и спортсмен Саша Стоун рассказал в интервью с Идой Галич, что планирует сыграть свадьбу с Валей Карнавал летом 2023 года.

Стоун заявил, что хочет "настоящую русскую свадьбу" с Карнавал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стоун уточнил, что точную дату нужно спрашивать у Карнавал. По словам звезды, для его невесты важно сочетание цифр, поэтому девушка все еще подбирает подходящую дату. Спортсмен отметил, что ему подойдет любое число. На данный момент пара размышляет над концепцией праздника и его масштабами. По словам Стоуна, если торжество будет с гостями, то возлюбленные хотят сыграть «настоящую русскую свадьбу».

«Вся деревня соберется! Даты пока нет, ее определит Валя. Она уже три месяца шьет платье. Уже все видели это платье, кроме меня. Танец у нас будет обязательно. И я уверен, что мы сделаем с пацанами танец. Хочу сделать сюрприз Вале», — поделился Стоун.

Блогер уверен, что свадьба будет красивой. Он уже ждет момента, когда «пустит слезу». Как заявил спортсмен, он очень эмоциональный с детства.

Стоун добавил, что изначально пара хотела отпраздновать торжество скромно — на море в кругу самых близких. Однако, по мнению блогера, их медийность вынуждает сделать громкую свадьбу.

Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что Валя Карнавал «зря выбрала» Сашу Стоуна.

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