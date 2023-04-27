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Певец Филипп Киркоров планирует переехать

Музыкальный исполнитель Филипп Киркоров собирается обустроить квартиру в Москве до конца года и переехать туда. Об этом он рассказал в интервью Алене Жигаловой.

Новое место артист хочет сделать минималистичным, не напоминающим дворец. По словам Киркорова, он устал от "золота и блесток" на сцене, а ему как личности свойствен "классический минимализм".

Алена Жигалова вспомнила, что в доме Киркорова, в котором была она, декор не был минималистичным. Артист объяснил богатое внутреннее убранство тем, что на тот момент у него были другой семейный статус и другие приоритеты. Если тогда ему важно было обставить жилье антиквариатом, то сейчас он живет "очень минималистично".

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