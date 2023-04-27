20-летняя дочь Мосс показала фигуру в леопардовом бикини

Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 20-летняя Лила, опубликовала пару фотографий в бикини. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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20-летняя Лила Мосс выложила в социальных сетях кадры с пляжа. На фотографиях дочь супермодели Кейт Мосс предстала в раздельном купальнике с леопардовым принтом с лифом-бандо. Волосы девушки были распущены, а макияж отсутствовал вовсе.

«Жду такого дня», — подписала она, намекнув, что хочет отдохнуть.

Новые снимки Лилы не оставили равнодушными ее фолловеров. «Ангел», «Невинная и сексуальная», «Королева, как и твоя мама», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Этой весной Лила Мосс приняла участие в показах Coperni и Chloé в рамках Недели моды в Париже, а также снялась для обложки журнала Vogue Korea.