Хадид снялась для обложки Vogue на созданном нейросетью фоне

Модель Белла Хадид стала героиней майского номера журнала Vogue Italia. Соответствующие фотографии появились на сайте издания.
26-летняя Белла Хадид позировала для обложки свежего выпуска итальянской версии Vogue в атласном платье с пайетками от Giorgio Armani. Модель сфотографировала Карлин Джейкобс, а фон для съемки создала нейросеть DALL-E.
«Белла и искусственный интеллект», — гласит вынос.
Ранее Белла Хадид пожаловалась на болезнь Лайма, с которой она борется с 2012 года. Модель рассказала, что спустя год после операции на зубном канале в соседнем зубе развилась инфекция. По рекомендации врачей она принимала сильные антибиотики, что негативно отразилось на состоянии ее кожи.
«Я выглядела больной, как собака, если сравнивать с тем, как я выгляжу сейчас. Если коротко, боль в нерве в моей челюсти распространилась по всему меридиану моего тела, через лимфоузлы. Эта боль, ребята. Это нечто. Просто нечто», — поделилась она.