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1 час назад

Белла Хадид снялась для обложки Vogue на созданном нейросетью фоне

Газета.Ru

Модель Белла Хадид стала героиней майского номера журнала Vogue Italia. Соответствующие фотографии появились на сайте издания.

Хадид снялась для обложки Vogue на созданном нейросетью фоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

26-летняя Белла Хадид позировала для обложки свежего выпуска итальянской версии Vogue в атласном платье с пайетками от Giorgio Armani. Модель сфотографировала Карлин Джейкобс, а фон для съемки создала нейросеть DALL-E.

«Белла и искусственный интеллект», — гласит вынос.

Ранее Белла Хадид пожаловалась на болезнь Лайма, с которой она борется с 2012 года. Модель рассказала, что спустя год после операции на зубном канале в соседнем зубе развилась инфекция. По рекомендации врачей она принимала сильные антибиотики, что негативно отразилось на состоянии ее кожи.

«Я выглядела больной, как собака, если сравнивать с тем, как я выгляжу сейчас. Если коротко, боль в нерве в моей челюсти распространилась по всему меридиану моего тела, через лимфоузлы. Эта боль, ребята. Это нечто. Просто нечто», — поделилась она.

Звёзды,Белла Хадид,
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