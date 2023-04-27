Хадид снялась для обложки Vogue на созданном нейросетью фоне

«Я выглядела больной, как собака, если сравнивать с тем, как я выгляжу сейчас. Если коротко, боль в нерве в моей челюсти распространилась по всему меридиану моего тела, через лимфоузлы. Эта боль, ребята. Это нечто. Просто нечто», — поделилась она.