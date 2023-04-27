Чеботина высказалась о платье за 6 миллионов

Наряд для певицы придумала дизайнер Яна Расковалова.

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Исполнительница хита «Солнце Монако» прошлась по красной дорожке юбилейного шоу «Авторадио. 30 лет. Классика» и тут же привлекла всеобщее внимание. Благодаря платью, которое было по-королевски роскошное, очень откровенное и дорогое. Общая стоимость наряда Люси Чеботиной вместе с аксессуарами, как стало известно журналистам, около 6 миллионов рублей.

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При этом носить такой наряд совсем непросто, призналась Люся ведущим драйв-шоу «Поехали» Ивану Броневому и Денису Курочкину, которые расспросили девушку на красной дорожке. Дело в том, что платье изготовлено из материала, похожего на кольчугу. Наряд для певицы придумала дизайнер Яна Расковалова.

«Платье очень тяжелое и достаточно опасное, — призналась Люся Чеботина. — После съемок клипа с Филиппом Киркоровым у меня появилась фея-крестная Яночка Расковалова, которая меня наряжает на такого рода мероприятия».

Колье и серьги с шипами на Люсю также надела Расковалова. Наряд получился поистине королевским, и Чеботина намекнула прессе, что это совсем не случайный выбор. Образ навеян совместной с Киркоровым композицией «Королева». Про Филиппа тоже сказала несколько слов (восторженных).

«Настоящего мужчину встретить очень тяжело. Да, рыцарей на белых конях много, но толку ноль. Поэтому из принцессы королеву может сделать лишь король», — призналась певица.

Интересно, что король поп-сцены также появился на красной дорожке в наряде с шипами. А вот Лолита решила быть ближе к зрителям и прошлась в сапогах и желтом свитере, переодевшись в блистающее мини только для выхода на сцену.

В этот вечер более 30 артистов поздравили «Авторадио» хитами, которые спели в сопровождении большого симфонического оркестра. Многие звезды признавались, что нервничают перед выступлением. Были опасения и у королевы вечера Люси Чеботиной.