$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

51-летний певец Джаред Лето выложил фото с открытым торсом

Мира Маркина

Актер, вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опубликовал снимок, на котором он в расстегнутой рубашке демонстрирует пресс. Соответствующий пост появился в личном блоге артиста в социальных сетях.

На размещенных кадрах 51-летний Лето позирует в белых шортах, яркой рубашке, которая полностью расстегнута, и солнечных очках. Артист не просто выложил фотографии из отпуска, но и анонсировал новый сингл: дата выхода песни — 8 мая.

Новость обрадовала подписчиков, а внешность музыканта восхитила:

"Незаконно быть таким сексуальным"

"Как ему удается быть похожим на пластикового Кена в свои 51?"

51-летнего актера Джареда Лето заметили на свидании с 22-летней моделью

Соцсети

Ранее фото Джареда Лето вызвало споры в интернете.

Звёзды,Видео,Джаред Лето,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий