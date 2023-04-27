Актер, вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опубликовал снимок, на котором он в расстегнутой рубашке демонстрирует пресс. Соответствующий пост появился в личном блоге артиста в социальных сетях.

На размещенных кадрах 51-летний Лето позирует в белых шортах, яркой рубашке, которая полностью расстегнута, и солнечных очках. Артист не просто выложил фотографии из отпуска, но и анонсировал новый сингл: дата выхода песни — 8 мая.