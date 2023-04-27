Елена Валюшкина тайно вышла замуж

Артистка призналась, что муж часто покупает ей украшения с бриллиантами.

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60-летняя актриса Елена Валюшкина редко выходит в свет, однако недавно решила сделать исключение и появилась на кинопремьере в компании импозантного мужчины. Оказалось, что это новый супруг звезды.

В программе «Ты не поверишь!» Валюшкина призналась, что спустя два брака встретила свою настоящую любовь.

«Андрей. Это мой молодой человек. А вы думали, что мы просто так тут вместе ходим?» — заявила артистка.

Елена рассказала, что ее новый избранник является финансистом. Познакомились они на вечеринке у друзей. По словам актрисы, Андрей часто ее балует, покупая украшения с бриллиантами.

«В глаза смотрите, а не на пальчики. Да, мы были уже в ЗАГСе. Вы все профукали. Мы сразу за сыночком моим», — подчеркнула звезда.