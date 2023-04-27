Панайотов рассказал о сделанных процедурах омоложения
Певец Александр Панайотов в беседе с "Пятым каналом" рассказал о сделанных процедурах омоложения. По словам певца, он посещает косметолога два раза в год и периодически делает процедуру SMAS-лифтинга, при которой на глубокие слои кожи воздействуют ультразвуком, стимулируя выработку коллагена для эффекта омоложения.
"Это все максимально безболезненно. Это как замена подтяжки круговой, та болезненная процедура. Операция, восстановление, а здесь все здорово", — сказал 38-летний артист.
Впервые Панайотов пошел к косметологу три года назад, познакомившись со специалистом, чья внешность его заинтересовала.
"То есть у него было идеальное лицо, у него были правильные черты лица, пропорции, ни одной морщины. Тем более он моего возраста. Я подумал, как круто, что такое качество кожи у человека. Как здорово", — сказал он.
Для хорошего внешнего вида, уточнил певец, он старается высыпаться, правильно питаться, а также заниматься спортом. Ранее жена Оззи Осборна заявила, что подтяжки лица сделали ее "похожей на циклопа".