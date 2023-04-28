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Актриса Подкаминская рассказала о секретах молодости и идеальной фигуры

Российская актриса Елена Подкаминская недавно отметила свой 44-й день рождения. Однако поклонники не верят в правдивость ее возраста, так как звезда выглядит очень молодо и имеет хорошую фигуру.

Подкаминская рассказала о секретах молодости и идеальной фигуры
© Слово и Дело

По словам Подкаминской, секрет ее красоты заключается в поддержании здорового образа жизни, занятиях йогой и придерживании режима питания. Актриса полностью отказалась от алкогольных напитков и других вредных привычек.

Также звезда рассказала, что ей от природы досталась стройная фигура, но она не поддается искушению. Девушка придерживается правил раздельного питания, которые ей в детстве привили родители. К тому же жизнь Подкаминской постоянно проходит в движении, это способствует борьбе с калориями.

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