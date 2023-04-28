Подкаминская рассказала о секретах молодости и идеальной фигуры

Российская актриса Елена Подкаминская недавно отметила свой 44-й день рождения. Однако поклонники не верят в правдивость ее возраста, так как звезда выглядит очень молодо и имеет хорошую фигуру.

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По словам Подкаминской, секрет ее красоты заключается в поддержании здорового образа жизни, занятиях йогой и придерживании режима питания. Актриса полностью отказалась от алкогольных напитков и других вредных привычек.