Актриса Подкаминская рассказала о секретах молодости и идеальной фигуры
Российская актриса Елена Подкаминская недавно отметила свой 44-й день рождения. Однако поклонники не верят в правдивость ее возраста, так как звезда выглядит очень молодо и имеет хорошую фигуру.
По словам Подкаминской, секрет ее красоты заключается в поддержании здорового образа жизни, занятиях йогой и придерживании режима питания. Актриса полностью отказалась от алкогольных напитков и других вредных привычек.
Также звезда рассказала, что ей от природы досталась стройная фигура, но она не поддается искушению. Девушка придерживается правил раздельного питания, которые ей в детстве привили родители. К тому же жизнь Подкаминской постоянно проходит в движении, это способствует борьбе с калориями.