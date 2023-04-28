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Певица Юлия Михальчик высказалась об отношениях с бывшим мужем

Певица Юлия Михальчик в беседе с изданием StarHit высказалась по поводу продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа Валерии.

Михальчик высказалась об отношениях с бывшим мужем
© Газета.Ru

«Я благодарна ему за все! За огромное количество песен, за труд в отношении меня, за желание помочь и сделать меня лучше в профессиональном плане. Поэтому Александру Валерьевичу только слова благодарности. До сих пор пою его песни, и у него нет ко мне никаких претензий», — заявила Михальчик.

В 2019 году певица рассказывала, что Шульгин часто вел себя с ней агрессивно и грубил. У участницы «Фабрики звезд» был непродолжительный роман с продюсером — на тот момент ей было 18 лет, а ему — 38.

Шульгина уже не раз обвиняли в тирании. Его бывшая супруга Валерия утверждала, что за время брака экс-муж поднимал на нее руку, из-за чего трое детей знаменитостей были травмированы. Также Яна Чурикова назвала Шульгина абьюзером и заявила, что на «Фабрике звезд» он манипулировал участниками.

Ранее певица Валерия рассказала, что экс-муж Александр Шульгин, встречая их детей в Москве, проходит мимо. Артистка неоднократно была свидетелем такого поведения продюсера.

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