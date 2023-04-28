Михальчик высказалась об отношениях с бывшим мужем

«Я благодарна ему за все! За огромное количество песен, за труд в отношении меня, за желание помочь и сделать меня лучше в профессиональном плане. Поэтому Александру Валерьевичу только слова благодарности. До сих пор пою его песни, и у него нет ко мне никаких претензий», — заявила Михальчик.