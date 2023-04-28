Мадонна впервые вышла в свет с 29-летним бойфрендом

Певица Мадонна стала гостьей на фортепианном концерте в Нью-Йорке. На мероприятии исполнительница появилась вместе с новым бойфрендом Джошем Поппером.

Певица закрутила роман с боксером Джошем Поппером. В качестве наряда Мадонна выбрала белую рубашку с черным костюмом. Образ дополнил галстук. Волосы артистка заплела в две косы.