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Мадонна впервые вышла в свет с 29-летним бойфрендом

Певица Мадонна стала гостьей на фортепианном концерте в Нью-Йорке. На мероприятии исполнительница появилась вместе с новым бойфрендом Джошем Поппером.

Мадонна впервые вышла в свет с 29-летним бойфрендом
© runews24.ru

Артистка посетила выступление французских музыкантов Лабек. Мадонна привлекла внимание папарацци новым возлюбленным. На концерте 64-летнюю исполнительницу сопровождал 29-летний возлюбленный, пишет Daily Mail.

Певица закрутила роман с боксером Джошем Поппером. В качестве наряда Мадонна выбрала белую рубашку с черным костюмом. Образ дополнил галстук. Волосы артистка заплела в две косы.

Спутник артистки выбрал джинсы и белую футболку, поверх парень накинул кожаную куртку.

Об отношениях пары стало известно в марте. Джош является тренером старшего сына Мадонны.

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