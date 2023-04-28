Мадонна впервые вышла в свет с 29-летним бойфрендом
Певица Мадонна стала гостьей на фортепианном концерте в Нью-Йорке. На мероприятии исполнительница появилась вместе с новым бойфрендом Джошем Поппером.
Артистка посетила выступление французских музыкантов Лабек. Мадонна привлекла внимание папарацци новым возлюбленным. На концерте 64-летнюю исполнительницу сопровождал 29-летний возлюбленный, пишет Daily Mail.
Певица закрутила роман с боксером Джошем Поппером. В качестве наряда Мадонна выбрала белую рубашку с черным костюмом. Образ дополнил галстук. Волосы артистка заплела в две косы.
Спутник артистки выбрал джинсы и белую футболку, поверх парень накинул кожаную куртку.
Об отношениях пары стало известно в марте. Джош является тренером старшего сына Мадонны.