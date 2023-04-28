Режиссер «Лунного света» купил квартиру в Нью-Йорке

Известный американский сценарист и режиссер Барри Дженкинс, снявший оскароносный фильм «Лунный свет», и его жена, режиссер Лулу Ванг, купили квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Объект расположен в районе Гринвич-Виллидж, в 10-этажном доме 1929 года постройки по адресу 40-50 East 10th Street. За его покупку супруги отдали 2,35 миллиона долларов (около 191,7 миллиона рублей). Впервые выставив его на продажу в 2021 году, предыдущие хозяева попросили за объект 2,85 миллиона долларов. Впоследствии цена на вернувшуюся на рынок квартиру была снижена до 2,49 миллиона долларов.

В объекте есть две спальни, ванная комната, а также дополнительный санузел, гостиная с дровяным камином, кухня и кабинет с библиотекой. Среди особенностей квартиры — наличие большого числа створчатых окон, потолочных балок. Полы выстланы досками из дуба. Что касается интерьера, то в одной из комнат он выполнен преимущественно в белом цвете, с использованием мебели оттенков коричневого, а в другой — в белом и красных тонах.

Среди удобств, доступных собственникам дома, — наличие швейцара, помещения для хранения велосипедов, тренажерного зала, детской игровой комнаты и террасы на крыше.