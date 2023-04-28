Себя с матерью «очень разными людьми» назвала в беседе с «Мослентой» дочь певицы Глюкозы 15-летняя Лидия Чистякова (известная как певица ray!).

«Нас с мамой сравнивают постоянно, с этим я уже смирилась, но все же мы очень разные, отличаемся в восприятии мира, характерами, даже стилем музыки», — призналась Лидия.

По словам собеседницы «Мосленты», они с матерью слишком разные, чтобы их сравнивать. Например, Глюкоза говорит, что в молодости делала куда более аморальные вещи, чем ее ребенок. При этом Лидия сейчас спокойно живет, работает, встречает новых людей и плывет по течению.