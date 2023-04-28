Омаров похвастался, что его возлюбленная стала «Женщиной года»

Громкая новость от экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова: его возлюбленная стала «Женщиной года» по версии журнала FB. «Валерия — победитель в номинации "Открытие года"», — с гордостью написал мужчина в запрещенной сети и опубликовал серию сторис и постов с мероприятия. «Валерия — юная избранница российского бизнесмена Курбана Омарова, которого она сделала самым счастливым мужчиной, — говорилось в портфолио девушки, — ею невозможно не очароваться. Это подтверждают тысячи подписчиков, которые восхищаются девушкой и относятся к ней с любовью».

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После этого ведущий вечера Дмитрий Нагиев пригласил Валерию на сцену. «Это было очень неожиданно и приятно», — скромно высказалась девушка. «Умница, это была лучшая речь», — похвалил победительницу экс-ведущий «Голоса» и добавил: «Мы тебя поздравляем и верим, что не только взятки, но и честность творит чудеса». Что бы это ни значило.