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Курбан Омаров похвастался, что его возлюбленная получила премию «Женщина года» — подписчики в возмущении

Громкая новость от экс-супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова: его возлюбленная стала «Женщиной года» по версии журнала FB. «Валерия — победитель в номинации "Открытие года"», — с гордостью написал мужчина в запрещенной сети и опубликовал серию сторис и постов с мероприятия. «Валерия — юная избранница российского бизнесмена Курбана Омарова, которого она сделала самым счастливым мужчиной, — говорилось в портфолио девушки, — ею невозможно не очароваться. Это подтверждают тысячи подписчиков, которые восхищаются девушкой и относятся к ней с любовью».

Омаров похвастался, что его возлюбленная стала «Женщиной года»
© Super.ru

После этого ведущий вечера Дмитрий Нагиев пригласил Валерию на сцену. «Это было очень неожиданно и приятно», — скромно высказалась девушка. «Умница, это была лучшая речь», — похвалил победительницу экс-ведущий «Голоса» и добавил: «Мы тебя поздравляем и верим, что не только взятки, но и честность творит чудеса». Что бы это ни значило.

Подписчики Курбана на новость отреагировали бурно. Кто-то не понял, что именно открыла Валерия, ставшая «Открытием года», и пытался это выяснить. Кто-то усомнился в честности и справедливости конкурса, строчил едкие комментарии и интересовался, есть ли у Валерии вообще фамилия. Кто-то говорил, что просто все собравшиеся в комментариях завидуют пассии Курбана и потому брызжут ядом. «А по мне так действительно открытие года — красивая, натуральная, добрая и жизнерадостная девушка. Чем не открытие в нынешних реалиях фильтров?» — написала добрая независтливая душа. Сколько людей, столько и мнений.

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