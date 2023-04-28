Власову отключили от аппарата ИВЛ: «Зашевелила руками»

44-летняя певица Наталия Власова почти неделю находится в больнице, куда ее доставили прямо с концерта. Тогда врачи диагностировали у звезды «ишемию», провели ей сложную операцию и ввели в медикаментозную кому.

А сейчас стало известно, что Наталию вывели из комы и теперь она дышит самостоятельно. «Наташа зашевелила руками. Врачи прогнозируют, что вскоре, возможно, она сможет что-то сказать, но еще минимум неделю ей нужно будет проходить интенсивное лечение в клинике. Пока ее состояние по-прежнему тяжелое, она продолжает оставаться в реанимации под пристальным наблюдением врачей», — заявили источники порталу «Стархит».