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47 минут назад

Бузова сделала признание о личной жизни: «Хочу вернуться к бывшему»

РИА "ФедералПресс"

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ее новая песня «Верни» ассоциируется у нее со временем, когда она была в любви и гармонии. Звезда недавно представила клип на композицию.

Бузова сделала признание: «Хочу вернуться к бывшему»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это особенная для меня песня. Каждый раз, когда я ее слышу, хочу вернуться к бывшему», – отметила Бузова.

Артистка уточнила, что хочет вернуться в состояние, когда была счастлива. Ольга Бузова считает, что часто мы хотим вернуть человека, а на самом деле просто скучаем по состоянию гармонии, которое было рядом с ним.

По сюжету клипа на песню «Верни» Бузова попадает в аварию и переносится в прошлое. Там она знакомится с привлекательным мужчиной, и у них завязываются отношения, передает Super.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Ольга Бузова проиграла суд московским коммунальщикам. Артистка задолжала более 70 тысяч рублей.

Звёзды,Ольга Бузова,
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