Бузова сделала признание: «Хочу вернуться к бывшему»

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ее новая песня «Верни» ассоциируется у нее со временем, когда она была в любви и гармонии. Звезда недавно представила клип на композицию.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Это особенная для меня песня. Каждый раз, когда я ее слышу, хочу вернуться к бывшему», – отметила Бузова.

Артистка уточнила, что хочет вернуться в состояние, когда была счастлива. Ольга Бузова считает, что часто мы хотим вернуть человека, а на самом деле просто скучаем по состоянию гармонии, которое было рядом с ним.

По сюжету клипа на песню «Верни» Бузова попадает в аварию и переносится в прошлое. Там она знакомится с привлекательным мужчиной, и у них завязываются отношения, передает Super.