42-летняя Хилтон впервые получила приглашение на Met Gala

42-летняя Пэрис Хилтон впервые получила приглашение на Met Gala
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон впервые получила приглашение на бал Института костюма. Об этом сообщает TMZ.
42-летняя актриса впервые станет гостьей мероприятия, поэтому, как уточняет источник, она «на седьмом небе от счастья». Пэрис Хилтон уже выбрала дизайнера для создания наряда для ковровой дорожки. Однако его личность Хилтон не спешит раскрывать.
В этом году бал Института костюма Met Gala будет посвящен памяти дизайнера Карла Лагерфельда. Сопредседателями бала будут главный редактор Vogue US Анна Винтур, певица Дуа Липа, теннисист Роджер Федерер, актриса Пенелопа Крус и актриса Михаэла Коэл.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон устроила фотосессию с новорожденным сыном. 42-летняя Пэрис Хилтон, которая три месяца назад впервые стала матерью, опубликовала в личном блоге новые фотографии с сыном Фениксом.