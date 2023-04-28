56-летняя Берри показала лицо без макияжа

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

56-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в «мокрую» прическу. «Зеркало — мой лучший друг», — подписала звезда пост, который набрал более 127 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Натуральная красота», «Где же ты нашла источник молодости?», «Ты такая потрясающая женщина», «Идеальная и невероятно красивая», «Такое впечатление, что тебе 25», — высказывались они.