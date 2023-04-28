$81.56-0.0790.20+0.06
8 минут назад

56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа

Lenta.ruиещё 1

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Берри показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

56-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в «мокрую» прическу. «Зеркало — мой лучший друг», — подписала звезда пост, который набрал более 127 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Натуральная красота», «Где же ты нашла источник молодости?», «Ты такая потрясающая женщина», «Идеальная и невероятно красивая», «Такое впечатление, что тебе 25», — высказывались они.

Ранее актриса Холли Берри ответила на критику фаната, который обругал ее за публикацию фото в откровенном образе. Причиной для конфликта стал снимок, на котором она позировала обнаженной на балконе, облокотившись на ограду и отпивая напиток из бокала. Один из подписчиков негативно отозвался о фото в соцсетях (в настоящее время пост уже удален), посчитав его чересчур вульгарным.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий