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1 час назад

Модель plus-size Эшли Грэм вышла на публику в платье с разрезами

Газета.Ru

Модель plus-size Эшли Грэм появилась на гала-вечер Time 100 2023 в необычном вечернем платье. Снимками она поделилась в социальных сетях и рассказала о подготовке к мероприятию.

Грэм вышла на публику в платье с разрезами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летняя Эшли Грэм вышла на публику в элегантном черном платье с разрезами, бретелями с бусинами, чокером и длинным шлейфом. Образ дополнили открытые босоножки в тон. Модели сделали угольно-черные стрелки и накрасили губы персиковой помадой.

В личном блоге она показала процесс подготовки к мероприятию. К серии фотографий она добавила подпись: «Всегда рядом, когда звонишь, всегда вовремя».

Эшли Грэм — трижды мама. У модели и ее супруга, видеооператора Джастина Эрвина, есть трое детей: 3-летний Айзек и полуторагодовалые близнецы Малакай и Роман. В конце марта Эшли Грэм призналась, что ее муж сделал вазэктомию — операцию, при которой у мужчины удаляются семявыносящие протоки.

Ранее сообщалось, что модель plus-size Эшли Грэм выложила фотографии в полурасстегнутом платье.

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