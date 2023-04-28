Кайли Дженнер показала рельефную фигуру в топе на тренировке

На новых фотографиях 25-летняя бизнесвумен позировала в сером спортивном костюме в мелкий рубчик, состоявший из топа и велосипедок. Перед камерой Кайли Дженнер показала рельефную спортивную фигуру, которой она добилась с помощью регулярных тренировок и ограничений в питании. На время спорта она собрала волосы в высокий хвост и позировала без макияжа.