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Кайли Дженнер показала рельефную фигуру в топе и велосипедках на тренировке

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала фото в спортивной форме, сделанную на тренировке. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер показала рельефную фигуру в топе на тренировке
© Газета.Ru

На новых фотографиях 25-летняя бизнесвумен позировала в сером спортивном костюме в мелкий рубчик, состоявший из топа и велосипедок. Перед камерой Кайли Дженнер показала рельефную спортивную фигуру, которой она добилась с помощью регулярных тренировок и ограничений в питании. На время спорта она собрала волосы в высокий хвост и позировала без макияжа.

В середине апреля Кайли Дженнер рассказала о хирургических вмешательствах. Бизнесвумен подчеркнула, что впервые прибегала к филлерам для изменения черт лица. Однако она удалила введенные филлеры из губ в 2018 году.

«Люди думают, что я легла под нож, чтобы поменять свое лицо, но это ложь! К тому же я уверенный в себе человек. Люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и филлеров», — рассказывала Дженнер.

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