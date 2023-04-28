Бекхэм рассказал, чем занимается, когда его семья ложится спать

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что из-за своего обсессивно-компульсивного расстройства делает уборку по дому по ночам. Об этом сообщает Daily Mail.

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В одном из эпизодов документального сериала Netflix о своей жизни 47-летний Дэвид Бекхэм рассказал, что часами занимается уборкой дома после того, как вся его семья отправляется спать.

«Когда все уже в постели, я обхожу дом, включаю свет до нужного уровня, проверяю, везде ли чисто. Я ненавижу просыпаться с утра и видеть на кухне грязную посуду», — признался Бекхэм.

Бывший футболист добавил, что каждый вечер он тщательно очищает все подсвечники.

«Я обрезаю свечной воск, чищу подсвечник, это мое самое ненавистное и любимое занятие — вытирать следы от дыма внутри свечи. Я знаю, это странно», — уточнил он.