Дэвид Бекхэм рассказал, чем занимается, когда его семья ложится спать
Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что из-за своего обсессивно-компульсивного расстройства делает уборку по дому по ночам. Об этом сообщает Daily Mail.
В одном из эпизодов документального сериала Netflix о своей жизни 47-летний Дэвид Бекхэм рассказал, что часами занимается уборкой дома после того, как вся его семья отправляется спать.
«Когда все уже в постели, я обхожу дом, включаю свет до нужного уровня, проверяю, везде ли чисто. Я ненавижу просыпаться с утра и видеть на кухне грязную посуду», — признался Бекхэм.
Бывший футболист добавил, что каждый вечер он тщательно очищает все подсвечники.
«Я обрезаю свечной воск, чищу подсвечник, это мое самое ненавистное и любимое занятие — вытирать следы от дыма внутри свечи. Я знаю, это странно», — уточнил он.
ОКР, или обсессивно-компульсивное расстройство, — это состояние психического здоровья, которое может затронуть любого человека в любом возрасте. У страдающих обычно развиваются навязчивые мысли, которые оказывают значительное влияние на их повседневную жизнь. Дэвид Бекхэм страдает от одного из видов этого синдрома — атаксиофобии, которая проявляется в навязчивом страхе нарушения порядка.