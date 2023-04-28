$81.56-0.0790.20+0.06

Настя Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом

Лайфхаком по борьбе и избавлению от эффекта «уставшего» лица поделилась в личном Telegram-аккаунте блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом
© Мослента

«Месяц назад у меня очень очевидно опустилась нижняя часть лица. Стало усталое лицо. Я запаниковала, думала: "Все, старость подкралась незаметно". Но это нормально, такое бывает, особенно когда много работаешь. Я не стала ничего закалывать, не побежала к косметологу, а начала ежедневно делать массажи лимфодренажные и укрепляющие для мышц по всему лицу. И у меня все ушло», — сказала знаменитость.

Ивлеева заметила, как ее лицо укрепилось и форма стала четче. По ее словам, после регулярных массажей даже следы от инъекций гиалуроновой кислоты и ботокса пропали.

Ранее Настя Ивлеева показала «танец для привлечения мужика».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий