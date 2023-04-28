Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом

«Месяц назад у меня очень очевидно опустилась нижняя часть лица. Стало усталое лицо. Я запаниковала, думала: "Все, старость подкралась незаметно". Но это нормально, такое бывает, особенно когда много работаешь. Я не стала ничего закалывать, не побежала к косметологу, а начала ежедневно делать массажи лимфодренажные и укрепляющие для мышц по всему лицу. И у меня все ушло», — сказала знаменитость.