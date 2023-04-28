Настя Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом
Лайфхаком по борьбе и избавлению от эффекта «уставшего» лица поделилась в личном Telegram-аккаунте блогер и телеведущая Настя Ивлеева.
«Месяц назад у меня очень очевидно опустилась нижняя часть лица. Стало усталое лицо. Я запаниковала, думала: "Все, старость подкралась незаметно". Но это нормально, такое бывает, особенно когда много работаешь. Я не стала ничего закалывать, не побежала к косметологу, а начала ежедневно делать массажи лимфодренажные и укрепляющие для мышц по всему лицу. И у меня все ушло», — сказала знаменитость.
Ивлеева заметила, как ее лицо укрепилось и форма стала четче. По ее словам, после регулярных массажей даже следы от инъекций гиалуроновой кислоты и ботокса пропали.
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