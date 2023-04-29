Кендалл Дженнер вышла в свет в просвечивающем платье

Модель Кендалл Дженнер посетила выставку-ретроспективу покойного модельера Карла Лагерфельда в винтажном магазине What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

27-летняя Кендалл Дженнер появилась на мероприятии в кляйновском синем платье в пол от Alexander Vauthier — без рукавов и с перьями на подоле. Сшитое из просвечивающей ткани, оно плотно обтянуло фигуру модели.

Кендалл не стала надевать под платье нижнее белье и дополнила образ клатчем с сумкой в тон.