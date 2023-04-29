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25 минут назад

Кендалл Дженнер вышла в свет в просвечивающем платье

Газета.Ruиещё 1

Модель Кендалл Дженнер посетила выставку-ретроспективу покойного модельера Карла Лагерфельда в винтажном магазине What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Кендалл Дженнер вышла в свет в просвечивающем платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя Кендалл Дженнер появилась на мероприятии в кляйновском синем платье в пол от Alexander Vauthier — без рукавов и с перьями на подоле. Сшитое из просвечивающей ткани, оно плотно обтянуло фигуру модели.

Кендалл не стала надевать под платье нижнее белье и дополнила образ клатчем с сумкой в тон.

Среди гостей вечера также были замечены Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Рита Ора и Тайка Вайтити.

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