Кайли Дженнер сожалеет, что сделала коррекцию лица филлерами

«Я думаю, что большое заблуждение относительно меня заключается в том, что я сделала много операций на своём лице и я была неуверенным в себе человеком, но это не так! Я сделала филлеры для губ, и это было лучшее, что я когда-либо делала. Я не жалею об этом. Но я всегда считала себя симпатичной», — сказала Кайли в интервью.