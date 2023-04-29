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Кайли Дженнер сожалеет, что сделала коррекцию лица филлерами

В новом трейлере 3-го сезона сериала «Кардашьяны» на Hulu грустила не только Ким Кардашьян! Кайли Дженнер выразила сожаление о том, что она изменила своё лицо с помощью инъекций. «Всем нам просто нужно больше говорить о стандартах красоты, которые мы устанавливаем», — говорит 25-летняя Дженнер своим сёстрам в одной из сцен. Телезвезда не хочет, чтобы её 5-летняя дочь Сторми пошла по стопам матери, когда речь заходит о косметических процедурах. «Я не хочу, чтобы моя дочь делала то, что делала», — добавила создательница Kylie Cosmetics.

Кайли Дженнер сожалеет, что сделала коррекцию лица филлерами
© Mainstyle

Затем самую младшую из семьи Кардашьян застали во время разговора со своей лучшей подругой Стасси, которой она признаётся, что «лучше бы вообще ничего не трогала». Хотя ранее в этом месяце основательница косметического бренда рассказала бренду HommeGirls о проделанной ею работе.

«Я думаю, что большое заблуждение относительно меня заключается в том, что я сделала много операций на своём лице и я была неуверенным в себе человеком, но это не так! Я сделала филлеры для губ, и это было лучшее, что я когда-либо делала. Я не жалею об этом. Но я всегда считала себя симпатичной», — сказала Кайли в интервью.

Некоторые в социальных сетях поспешили обвинить Дженнер в том, что она сделала гораздо больше махинаций со своим лицом, чем заявляет. А в течение многих лет звезда вообще хранила молчание о том, что ей делали именно эту процедуру.

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