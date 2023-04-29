Кайли Дженнер сожалеет, что сделала коррекцию лица филлерами

В новом трейлере 3-го сезона сериала «Кардашьяны» на Hulu грустила не только Ким Кардашьян! Кайли Дженнер выразила сожаление о том, что она изменила своё лицо с помощью инъекций. «Всем нам просто нужно больше говорить о стандартах красоты, которые мы устанавливаем», — говорит 25-летняя Дженнер своим сёстрам в одной из сцен. Телезвезда не хочет, чтобы её 5-летняя дочь Сторми пошла по стопам матери, когда речь заходит о косметических процедурах. «Я не хочу, чтобы моя дочь делала то, что делала», — добавила создательница Kylie Cosmetics.
Затем самую младшую из семьи Кардашьян застали во время разговора со своей лучшей подругой Стасси, которой она признаётся, что «лучше бы вообще ничего не трогала». Хотя ранее в этом месяце основательница косметического бренда рассказала бренду HommeGirls о проделанной ею работе.
«Я думаю, что большое заблуждение относительно меня заключается в том, что я сделала много операций на своём лице и я была неуверенным в себе человеком, но это не так! Я сделала филлеры для губ, и это было лучшее, что я когда-либо делала. Я не жалею об этом. Но я всегда считала себя симпатичной», — сказала Кайли в интервью.
Некоторые в социальных сетях поспешили обвинить Дженнер в том, что она сделала гораздо больше махинаций со своим лицом, чем заявляет. А в течение многих лет звезда вообще хранила молчание о том, что ей делали именно эту процедуру.