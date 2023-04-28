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2 часа назад

Альбина Джанабаева показала себя без макияжа и фотошопа

WomanHit.ru

44-летняя певица Альбина Джанабаева, супруга певца и продюсера Валерия Меладзе, поделилась снимком, где она запечатлена без макияжа и фотошопа. Соответствующая фотография появилась в личном аккаунте звезды.

Альбина Джанабаева показала себя без макияжа и фотошопа
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

На выложенном кадре Альбина позирует в кафе с попугаем на плече. Исполнительница сделала низкий хвост и надела атласную светлую блузку с черными надписями.

WomanHit.ru

Джанабаева не стала наносить макияж на отдыхе, а также не решилась воспользоваться фотошопом. Поклонники знаменитости отметили, что без фильтров певица выглядит молодо и свежо.

Звёзды,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,
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