Альбина Джанабаева показала себя без макияжа и фотошопа

44-летняя певица Альбина Джанабаева, супруга певца и продюсера Валерия Меладзе, поделилась снимком, где она запечатлена без макияжа и фотошопа. Соответствующая фотография появилась в личном аккаунте звезды.
На выложенном кадре Альбина позирует в кафе с попугаем на плече. Исполнительница сделала низкий хвост и надела атласную светлую блузку с черными надписями.
Джанабаева не стала наносить макияж на отдыхе, а также не решилась воспользоваться фотошопом. Поклонники знаменитости отметили, что без фильтров певица выглядит молодо и свежо.