Альбина Джанабаева показала себя без макияжа и фотошопа

44-летняя певица Альбина Джанабаева, супруга певца и продюсера Валерия Меладзе, поделилась снимком, где она запечатлена без макияжа и фотошопа. Соответствующая фотография появилась в личном аккаунте звезды.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На выложенном кадре Альбина позирует в кафе с попугаем на плече. Исполнительница сделала низкий хвост и надела атласную светлую блузку с черными надписями.

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