48-летний Губин заявил, что его привлекают молодые девушки

48-летний Андрей Губин заявил, что его привлекают молодые девушки
Певец Андрей Губин рассказал на шоу Андрея Малахова, что его не привлекают ровесницы.
48-летний Губин заявил, что легче находит контакт с девушками помладше. Артист назвал себя интересным человеком, который может «многое дать» молодым дамам. Певец добавил, что недавно к нему в гости приезжала девушка. Она осталась на ночь в гостях звезды.
Губин рассказал, как уложил даму в кровать, а сам пошел писать музыку. По словам исполнителя, через некоторое время он заметил, как девушка наблюдает за его творческим процессом.