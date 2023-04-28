48-летний Губин заявил, что его привлекают молодые девушки

Певец Андрей Губин рассказал на шоу Андрея Малахова, что его не привлекают ровесницы.

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48-летний Губин заявил, что легче находит контакт с девушками помладше. Артист назвал себя интересным человеком, который может «многое дать» молодым дамам. Певец добавил, что недавно к нему в гости приезжала девушка. Она осталась на ночь в гостях звезды.