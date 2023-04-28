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Зендая рассказала, где прошло ее первое свидание

Актриса Зендая рассказала, что на первое в жизни свидание она оправилась в кино, чтобы посмотреть фильм о Человеке-пауке. Об этом пишет People.

Зендая рассказала, где прошло ее первое свидание
© Газета.Ru

«Буквально мое первое свидание состоялось, когда мне было 15 лет и мы пошли посмотреть «Человека-паука» в 3D», — сказала 26-летняя Зендая на мероприятии CinemaCon, где ей вручили награду «Звезда года».

Позже актриса сама снималась в фильмах о Человеке-пауке. В 2016 году на съемках «Человек-паук: Возвращение домой» она познакомилась с будущим бойфрендом Томом Холландом, который сыграл главную роль в фильме.

«Теперь я считаю честью для себя возможность купить билет и пробраться в заднюю часть одного из ваших кинотеатров, что я делала уже много раз, и посмотреть свой собственный фильм», — добавила актриса.

По словам Зендайи, это «волшебное» чувство — наблюдать за тем, как другие смотрят ее фильмы.

«Это было так необычно, потому что я наблюдаю за тем, что делает с людьми просмотр фильмов. Это исцеляет, это волшебно, и я очень благодарна, что могу быть частью этого», — поделилась она.

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