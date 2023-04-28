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Дочь Глюкозы заявила о любви к секонд-хендам

О любви к покупке вещей в секонд-хендах заявила в интервью «Мосленте» дочь российской певицы Глюкозы 15-летняя Лидия Чистякова, известная как певица ray!. Юная артистка пояснила, что совершенно не любит гламур и модные вещи, предпочитая свой собственный стиль.

Дочь Глюкозы заявила о любви к секонд-хендам
© Мослента

Помимо секонд-хендов Чистякова-младшая посещает полуартовые рынки, где тоже иногда может приобрести какую-нибудь вещь в гардероб.

Она пояснила, что не считает покупку дорогих вещей необходимой, потому что чувство свободы и счастья дают не деньги, а внутренние ощущения.

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