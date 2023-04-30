Как изменился Киркоров к 56-летию

Сегодня, 30 апреля, 56 лет исполнилось поп-королю российского шоу-бизнеса Филиппу Киркорову. За последние несколько месяцев артист преобразился до неузнаваемости, но он и раньше не брезговал пластической хирургией. «ФедералПресс» решил вспомнить, какие операции делал певец.

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«Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие», – комментировал Киркоров свое последнее преображение.

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Ранние операции

Без хирургического вмешательства Киркоров вряд ли выглядел бы так, как сейчас. После недавних изменений Филипп Бедросович и вовсе помолодел на несколько лет – у него нет ни морщин, ни мешков под глазами.

Серьезных операций, которые бы кардинально изменили внешность, Киркоров, судя по всему, не делал: форма носа, губ и разрез глаз у него с годами не изменились.

А вот блефаропластика налицо. Отсутствие у певца морщин наводит на мысль о подтяжках лица. Также у артиста ухоженное лицо, вероятно, для тонуса Киркоров регулярно посещает косметолога.

Последние несколько лет Филипп Киркоров был то брюнетом, то блондином. Однако недавно цвет стал настолько белоснежным, что волосы напоминают седину. Даже бороду артист выкрасил в такой же оттенок.

Также артист недавно сделал липосакцию, обзавелся кубиками на прессе, сделал подтяжку лица и подкорректировал грудь. Результат еще одной операции поклонники могли лицезреть на последних концертах поп-короля – у него заметно увеличилась попа.

«Такой попе позавидуют даже Дженнифер Лопес с Ким Кардашьян», – хихикали зрители, пытаясь отгадать, что это – результат пластической операции или просто трюки костюмера.

Киркоров никак не комментирует «увеличение» ягодиц, но при этом возмущается, когда люди подозревают, что попа у него накладная. Журналиста Олега Пилягина он заверил, что у него все настоящее.

Однако пластический хирург Тигран Алексанян отметил, что, по имеющейся у него информации, ягодицы Киркорову не делали. Врач предположил, что это инфоповод, так как после подобной пластики нельзя сидеть и передвигаться на самолетах и автобусах. Певец себя в этом не ограничивает, так что это, скорее всего, просто поролоновые накладки.

После последних хирургических вмешательств Киркорову пришлось сменить весь гардероб. Сценические костюмы тоже экстренно перешили.

Кто делает операции Филиппу Киркорову

Свое лицо и тело Киркоров доверил хирургу Тимуру Хайдарову. У него омолаживаются многие российские селебрити, в частности Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Яна Рудковская и многие другие.