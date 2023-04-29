Наташа Королева сменила профессию: Тарзан оценил

Певица устроила грандиозную вечеринку на Рублевке.

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Наташа Королева, оказывается, не только певица. Жители элитной Рублевки, и не только, обнаружили, что Королёва теперь еще и дизайнер. Вместе с модельером Аникой Керимовой Наташа придумала коллекцию, которую и презентовали шумно и громко в элитном поселке.

Не трудно догадаться, что основной тематикой стали подсолнухи, о которых Королёва так много поет. Кроме того, в принтах одеяний публика усмотрела ласточек, тюльпаны, желтый чемоданчик, такси и, конечно, лебедей. Поскольку погода позволяла, презентация прошла на открытом воздухе — под тентом у фонтана, где гостей показа ждали шикарные закуски с красной и черной икрой, рыбой, редкими сортами сыра, креветками, салатами, а также фруктами, овощами и приветственным коктейлем на основе элитного алкоголя.