Наташа Королева сменила профессию: Тарзан оценил
Певица устроила грандиозную вечеринку на Рублевке.
Наташа Королева, оказывается, не только певица. Жители элитной Рублевки, и не только, обнаружили, что Королёва теперь еще и дизайнер. Вместе с модельером Аникой Керимовой Наташа придумала коллекцию, которую и презентовали шумно и громко в элитном поселке.
Не трудно догадаться, что основной тематикой стали подсолнухи, о которых Королёва так много поет. Кроме того, в принтах одеяний публика усмотрела ласточек, тюльпаны, желтый чемоданчик, такси и, конечно, лебедей. Поскольку погода позволяла, презентация прошла на открытом воздухе — под тентом у фонтана, где гостей показа ждали шикарные закуски с красной и черной икрой, рыбой, редкими сортами сыра, креветками, салатами, а также фруктами, овощами и приветственным коктейлем на основе элитного алкоголя.
Пока гости наблюдали за происходящим перформансом, произошла курьезная ситуация: муж Наташи Королевой Сергей Глушко тоже предложил Керимовой вместе подумать над созданием мужской коллекции одежды, для которой он может выступить в роли консультанта. «Как вы понимаете, я от такого предложения отказываться не стала», — улыбаясь, прокомментировала Керимова. А вот что скажет по этому поводу сама Королёва, покажет время. Поговаривают, Наташа ревнива.