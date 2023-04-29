Блейк Лайвли заявила, что не придет на Met Gala в этом году

Актриса Блейк Лайвли пропустит бал Института костюма Met Gala в этом году. Об этом сообщает People.

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35-летней Блейк Лайвли не будет в Метрополитен-музее в ночь с 1 на 2 мая. «Вы меня не увидите, но я буду наблюдать за мероприятием», — заявила звезда сериала «Сплетница» во время беседы с журналистами.

Известно, что приглашения на бал Института костюма получили Пэрис Хилтон и кошка покойного модельера Карла Лагерфельда, памяти которого и будет посвящено мероприятие.