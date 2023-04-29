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Блейк Лайвли заявила, что не придет на Met Gala в этом году

Актриса Блейк Лайвли пропустит бал Института костюма Met Gala в этом году. Об этом сообщает People.

Блейк Лайвли заявила, что не придет на Met Gala в этом году
© Газета.Ru

35-летней Блейк Лайвли не будет в Метрополитен-музее в ночь с 1 на 2 мая. «Вы меня не увидите, но я буду наблюдать за мероприятием», — заявила звезда сериала «Сплетница» во время беседы с журналистами.

Известно, что приглашения на бал Института костюма получили Пэрис Хилтон и кошка покойного модельера Карла Лагерфельда, памяти которого и будет посвящено мероприятие.

В феврале 2023 года Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У троих дочерей актеров — 8-летней Джеймс, 6-летней Инез и 3-летней Бетти — родилась сестренка.

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