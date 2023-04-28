Киркоров заявил о переезде: «Устал я от этого»

Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем в программе Алены Жигаловой во «ВКонтакте», в котором поделился с публикой неожиданной новостью.

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Он собирается переехать из своего роскошного особняка, где в настоящее время проживает вместе со своими детьми: 11-летней дочерью Аллой-Викторией и 10-летним сыном Мартином. Артист заявил, что планирует переехать. Причем, его новые апартаменты будут гораздо скромнее по стилю и меньше по размерам. Король эстрады прикупил себе квартирку, но отказывать в удовольствии жить в самом центре столицы не стал (в конце концов, может себе позволить!).

По словам звезды, все эти блестки, стразы и килограммы золота его больше не интересуют. Отныне в жилище будет только минимализм. «Нет, не дворец, я устал от этого золота и блесток на сцене. Дай Бог, мы построимся до конца года. Ты увидишь классический минимализм, который присущ мне вообще по жизни. Не на сцене, а по жизни! Я устал от блеска и яркости на сцене за все эти годы», — поделился Филипп.