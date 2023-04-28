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Киркоров заявил о переезде: «Устал я от этого»

Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем в программе Алены Жигаловой во «ВКонтакте», в котором поделился с публикой неожиданной новостью.

Киркоров заявил о переезде: «Устал я от этого»
© Popcake.tv

Он собирается переехать из своего роскошного особняка, где в настоящее время проживает вместе со своими детьми: 11-летней дочерью Аллой-Викторией и 10-летним сыном Мартином. Артист заявил, что планирует переехать. Причем, его новые апартаменты будут гораздо скромнее по стилю и меньше по размерам. Король эстрады прикупил себе квартирку, но отказывать в удовольствии жить в самом центре столицы не стал (в конце концов, может себе позволить!).

По словам звезды, все эти блестки, стразы и килограммы золота его больше не интересуют. Отныне в жилище будет только минимализм. «Нет, не дворец, я устал от этого золота и блесток на сцене. Дай Бог, мы построимся до конца года. Ты увидишь классический минимализм, который присущ мне вообще по жизни. Не на сцене, а по жизни! Я устал от блеска и яркости на сцене за все эти годы», — поделился Филипп.

Кроме этого селебрити объяснил и свои нынешние перемены во внешности, следить за которыми успевают не все. Киркоров отметил, что после прошлого репортажа с Жигаловой в 2022 году он посмотрел на себя в записи и понял, что ему не нравится его тело. Это стало первым толчком к трансформациям.

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