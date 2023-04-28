$80.51-1.0588.37-1.83

"Сердце бьется с перебоями": Губин рассказал о своем здоровье

Певец Андрей Губин рассказал о своем самочувствии в интервью, приуроченному к его очередному дню рождения. В конце апреля "Мальчику-бродяге" исполняется 49 лет. И, как следует из его слов, в его лечении не наблюдается положительной динамики.

"Сердце бьется с перебоями": Губин о своем здоровье
© Суть событий

Губин сильно заболел после смерти своих родителей. В течение многих лет он ведет уединенный образ жизни и жалуется на здоровье.

"Мне тяжело двигаться, дышать тяжело, я живу на грани, - отметил он в свежем интервью Андрею Малахову. - Сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится".

Певец боится умереть. Он не исключает, что это может произойти в любой день.

В настоящее время Губин снимает коттедж на Истре. К слову, психолог Вероника Степанова в своем шоу ранее выразила уверенность в том, что проблемы со здоровьем у популярного некогда артиста якобы лежат в области психиатрии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий