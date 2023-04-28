"Сердце бьется с перебоями": Губин о своем здоровье

Певец Андрей Губин рассказал о своем самочувствии в интервью, приуроченному к его очередному дню рождения. В конце апреля "Мальчику-бродяге" исполняется 49 лет. И, как следует из его слов, в его лечении не наблюдается положительной динамики.

© Суть событий

Губин сильно заболел после смерти своих родителей. В течение многих лет он ведет уединенный образ жизни и жалуется на здоровье.

"Мне тяжело двигаться, дышать тяжело, я живу на грани, - отметил он в свежем интервью Андрею Малахову. - Сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится".

Певец боится умереть. Он не исключает, что это может произойти в любой день.