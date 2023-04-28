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2 часа назад

Клава Кока сделала родителям дорогостоящий подарок: «Для меня это было главной мечтой»

Super.ru

Певице всего лишь 26 лет, и в свои годы она уже многого достигла. Ровесникам, которые все еще ищут место под солнцем, остается только завидовать (и вдохновляться). Но и на китче Клаву подловить невозможно: девушка в растратах замечена не была и деньгами никогда не сорила.

Клава Кока сделала родителям дорогостоящий подарок
Фото: Super.ruSuper.ru

А на днях Клава сделала родителям роскошный подарок (теперь ясно, куда пошли гонорары) — купила им квартиру в Москве. «Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю!» — поделилась знаменитость в личном блоге. Процесс подписания документов Клава запечатлела на камеру, в кадр попали и счастливые лица родителей. Риелтор не подкачал и после сделки вручил певице и ее маме по роскошному букету. «Спасибо тебе, роднулечка! Мы очень довольны», — не сдержала эмоций счастливая мама звезды.

Певицу тут же начали поздравлять знаменитые друзья. «Да, это невероятные ощущения! Ни с чем не сравнимые. Ты такая умница», — похвалила Рита Дакота. «Семья — это самое важное в жизни. Я счастлива, что ты подаешь такой крутой пример», — отметила Айза-Лилуна Ай. Гордость за артистку не смог сдержать и продюсер Black Star Пашу. «Самое лучшее, что может быть, — это делать космические подарки родителям!» — добавил он. Подписываемся под каждым словом!

Звёзды,Клава Кока,Рита Дакота,
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