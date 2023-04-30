Настасья Самбурская отшутилась о рождении дочери
Российская актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская публично отшутилась о рождении дочери. Она опубликовала в социальных сетях кадры с «новорожденным» ребенком.
Звезда популярного сериала «Универ. Новая общага» предстала в кадре в халате и без макияжа. На руках она держала свою «новорожденную дочь» в виде куклы.
«Солнышко, я поздравляю, у тебя вот такая страшная дочь», – иронично сказала 36-летняя артистка.
Пользователи Сети пришли к выводу, что Самбурская принимает участие в очередном проекте, где играет роль матери. Сама актриса не стала озвучивать детали съемочного процесса, оставив их в тайне.