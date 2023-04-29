$80.51-1.0588.37-1.83
1 час назад

Родители Оксаны Акиньшиной подавали на нее в суд из-за неуплаты алиментов на сына

Super.ruиещё 2

Всплыли подробности сложных отношений с родителями актрисы Оксаны Акиньшиной. Звезда боевика «Сестры», драмы «Лиля навсегда» судилась с родителями из-за семейных разногласий, сообщает Woman.ru. Из скриншотов сайта mos-gorsud.ru, опубликованных изданием, следует, что некто Акиньшин С.А дважды дважды подавал иск в Пресненский суд на Акиньшину О. С. — в 2020-м и 2021-м. Причина первого иска — взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего. Учитывая, что родители артистки воспитывают ее старшего сына, можно предположить, о каком несовершеннолетнем идет речь. К слову, оба иска до дела так и не дошли — видимо, конфликт удалось уладить во внесудебном порядке.

Родители Акиньшиной подавали на нее в суд из-за сына
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, что своего первенца Филиппа Оксана родила в браке с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрий Литвиновым. Вскоре после появления ребенка актриса подала на развод, при этом воспитанием мальчика занялась бабушка по материнской линии, которая живет в Санкт-Петербурге. Оксана объяснила, что хочет, чтобы Филипп рос вдали от назойливых камер. Однако таблоиды обратили внимание, что сына и дочь от второго брака с кинопродюсером Арчилом Геловани она и не думает скрывать: Костя и Эмми ходят с мамой по светским мероприятиям и позируют фотографам. Стало известно, что у первенца актрисы есть проблемы со здоровьем, поэтому она старается не показывать его публике. Впрочем, сама Акиньшина на эту тему предпочитает отмалчиваться.

К слову, брак с отцом младших детей тоже не выдержал проверки временем. Оксана и Арчил, по слухам, не живут вместе. Поговаривают, после съемок в «Чернобыле» актриса встречается с Данилой Козловским.

Звёзды,Арчил Геловани,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий