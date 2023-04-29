Родители Акиньшиной подавали на нее в суд из-за сына

Всплыли подробности сложных отношений с родителями актрисы Оксаны Акиньшиной . Звезда боевика «Сестры», драмы «Лиля навсегда» судилась с родителями из-за семейных разногласий, сообщает Woman.ru. Из скриншотов сайта mos-gorsud.ru, опубликованных изданием, следует, что некто Акиньшин С.А дважды дважды подавал иск в Пресненский суд на Акиньшину О. С. — в 2020-м и 2021-м. Причина первого иска — взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего. Учитывая, что родители артистки воспитывают ее старшего сына, можно предположить, о каком несовершеннолетнем идет речь. К слову, оба иска до дела так и не дошли — видимо, конфликт удалось уладить во внесудебном порядке.

Напомним, что своего первенца Филиппа Оксана родила в браке с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрий Литвиновым. Вскоре после появления ребенка актриса подала на развод, при этом воспитанием мальчика занялась бабушка по материнской линии, которая живет в Санкт-Петербурге. Оксана объяснила, что хочет, чтобы Филипп рос вдали от назойливых камер. Однако таблоиды обратили внимание, что сына и дочь от второго брака с кинопродюсером Арчилом Геловани она и не думает скрывать: Костя и Эмми ходят с мамой по светским мероприятиям и позируют фотографам. Стало известно, что у первенца актрисы есть проблемы со здоровьем, поэтому она старается не показывать его публике. Впрочем, сама Акиньшина на эту тему предпочитает отмалчиваться.