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«Прости меня за все косяки»: Джиган довел Самойлову до слез

Звездная пара после слухов о разводе опять демонстрирует любовь.

«Прости меня за все косяки»: Джиган довел Самойлову до слез
© WomanHit.ru

Оксана Самойлова шумно отпраздновала свой 35-й день. Были звездные гости — от Егора Крида до Инстасамки. Были дорогие подарки (их разбор Оксана наверняка выложит в свои соцсети позже). Был нереальный торт в виде Медузы-горгоны.

Но самым трогательным оказалось поздравления от Джигана. Он признался в любви имениннице и публично попросил прощения: «Прости меня за все косяки».

Своим любовным признанием он довел Оксану до слез.

Напомним, звездная пара рассорилась в январе. Тогда Джиган загремел в больницу, где лечился от очередного срыва. После этого супруги всерьез обсуждали вопрос о разводе. Они разъехались по разным домам и, по слухам, выставили на продажу свое совместное жилище. Однако Самойлова в итоге решила дать очередной шанс своему мужу.

Надолго ли хватит его на этот раз? Ведь подобных срывов за совместную жизнь накопилось столько, что не хватит пальцев на руках и ногах.

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