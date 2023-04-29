У солиста группы "Непара" родится третий ребенок

У солиста группы "Непара" Александра Шоуа родится третий ребенок
Жена певца, солиста группы "Непара" Александра Шоуа беременна. Об этом пишет StarHit.
По словам Натальи, жены вокалиста, она была готова родить третьего ребенка, еще когда дочке Таисии исполнилось пять. Примерно в шесть лет сама девочка стала просить сестренку.
Наталья долго не могла забеременеть и предприняла две попытки сделать это с помощью ЭКО. Тем не менее, зачатие в итоге произошло естественным путем и пара ждет рождения сына.
Для Натальи ребенок будет вторым, а для Александра Шоуа — третьим. У него, помимо общей с женой дочери Таисии, есть дочь и от другого брака.