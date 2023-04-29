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У солиста группы "Непара" Александра Шоуа родится третий ребенок

Жена певца, солиста группы "Непара" Александра Шоуа беременна. Об этом пишет StarHit.

У солиста группы "Непара" родится третий ребенок
© РИА Новости

По словам Натальи, жены вокалиста, она была готова родить третьего ребенка, еще когда дочке Таисии исполнилось пять. Примерно в шесть лет сама девочка стала просить сестренку.

Наталья долго не могла забеременеть и предприняла две попытки сделать это с помощью ЭКО. Тем не менее, зачатие в итоге произошло естественным путем и пара ждет рождения сына.

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Для Натальи ребенок будет вторым, а для Александра Шоуа — третьим. У него, помимо общей с женой дочери Таисии, есть дочь и от другого брака.

Ранее PR-менеджер МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы.

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